Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mardin'de elde ettiği büyük başarının ardından ekonomik gerekçe nedeni ile Avrupa Şampiyonası'na gidememe tehlikesi ile karşı karşıya kalan milli sporcu İrfan Sönmez'e bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere ve Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın sahip çıkmıştı. Sporcunun Avrupa Şampiyonası'ndaki bütün masraflarını üstlenen Başkan Yalçın'ın desteği ile şampiyonaya katılım başvurusunu yapan İrfan Sönmez yarın milli takım kafilesine katılarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere yola çıkacak.

22 Kasım'da Hırvatistan'ın Zagrep kentinde başlayacak olan Ju Jitsu Avrupa Şampiyonası'nda Çorumlu sporcu İrfan Sönmez +94 kiloda madalya mücadelesi verecek. Kendisine inananları şampiyonada mahcup etmeyeceğini ifade eden Sönmez, "Ülkemizin bayrağını dalgalandıracağım. Çorum'a altın madalya getirmek istiyorum. Bunun için de gereken mücadeleyi vereceğim" dedi.

Sönmez ayrıca, kendisine destek olan Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere'ye, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'a, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Osman Öztürk'e, İstanbul'un Çorumlu Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı'ya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe'ye, Müdür Yardımcısı Hüseyin Solmaz'a teşekkür etti.

