Tahmini Okuma Süresi: dakika

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile davetliler katıldı.



Uraloğlu, Çorum-İskilip Devlet Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, istihdam ve katma değer üreten projelere, Türkiye Yüzyılı'nda hızla devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin kaynaklarını en doğru yatırım hamleleriyle değerlendirerek, kaliteli ulaşım hizmetleri sunmaya çalıştıklarını belirten Uraloğlu, Türkiye'de bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 29 bin 283 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol ağının da 3 bin 722 kilometreye yükseldiğini aktardı.

Çorum'a Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir yatırım kazandırdıklarının altını çizen Uraloğlu, Çorum-İskilip Devlet Yolu'nun 17,4 kilometre bölünmüş yol, 36,6 kilometre tek yol olmak üzere 51 kilometreden oluştuğunu aktardı.

Uraloğlu, “Yolumuz; Çorum-Ankara Devlet Yolu’nu İskilip-Tosya bağlantısı ile TETEK güzergahına, İskilip-Bayat bağlantısı ile de Kastamonu-Çankırı-Kırıkkale Devlet Yolu'na bağlıyor. Bu güzergah, Delice-Kırıkkale-Ankara yönünde trafik yoğunluğu olduğu dönemlerde Orta ve Doğu Karadeniz'den Ankara yönüne alternatif yol olarak kullanılması bakımından oldukça önemlidir.” şeklinde konuştu.

Yolun, medeniyetin izini süren önemli bir unsur olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları söyledi: “İnsanların hayal gücünü ve keşif arzusunu besleyen birer hikayenin taşıyıcısıdır. Her bir kilometre, geçmişin anılarını ve geleceğin umutlarını barındırır. Bu nedenle, yolların izlediği güzergahlar, insanlığın medeniyet yolculuğunda yazılmış bir destan gibidir. Bu destanı yazmaya devam eden medeniyetin timsali yollarımız, ulaşıma damga vuracak projelerimizle, Türkiye Yüzyılı'nda daha çok parlayacak. Ülkemize ve Çorum'a hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Vali Dağlı ise törende yaptığı konuşmada, Çorum’un ana arterlerin tam ortasında olduğunu belirterek, “Bugün açılışını yaptığımız İskilip yolumuz da üçüncü bir arter olarak hem Ankara hem İstanbul yoluna alternatif olması anlamında çok önemli bir konumdadır. Burası sadece 3 ilçeyi ilimize bağlayan bir yol değil aynı zamanda Ankara’ya Çankırı’ya bağlayan ve ileride diğer ilçelerimize bağlayacak olan çok önemli bir güzergah üzerindeyiz.” dedi.

Dağlı, Çorum’un karayolları açısından çok önemli yatırımlar aldığını müşahede ettiğini belirterek teşekkür etti, İskilip Yolu’nun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte yolun açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesilmesinin ardından Çorum-İskilip Devlet Yolu’nda deneme sürüşü yapan Uraloğlu, daha sonra Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.