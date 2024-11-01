İl Genel Meclisi’nde bütçe maratonu başladı. Muhammed Fatih Temur yönetiminde Kasım ayı ilk toplantısı için biraraya gelen üyeler 2025 - 2029 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı Performans Planı ve 2025 Mali Yılı Bütçesi görüşmelerine başladı.

Yoklama, mazeret dilekçelerinin okunarak kabulü ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin onaylanması ile başlayan toplantıda gündeme geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar yapıldı.

29 EKİM’İ KUTLADI

CHP Grup Başkanvekili Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, üç gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladığımızı, Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve minnetle andığını, Ata’nın eşsiz liderliği ve ileri görüşlülüğü sayesinde bir milletin kaderinin değiştiğini kaydetti. Cumhuriyetin milletimizin en önemli değeri olduğunu da hatırlatan Akgül, “Cumhuriyet, yoksullar, ezilenler ve hayata bir sıfır geride başlayanların son sığınağıdır. Cumhuriyet; eşitlik, özgürlük, adalet, kadın-erkek eşitliği demektir. Bunun için Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaya söz veriyoruz” diye konuştu.



UYSAL: “YOL AĞI

GÜNCELLENSİN”

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal da göreve başladıkları günden beri bir çok sorunun kendilerine iletildiğini, bunlardan birinin de Özel İdare yol ağında bulunmayan ancak kullanılan yolların durumu olduğunu, yol ağı haritasının çağın gereklerine göre güncellenmesi talebini dile getirerek, “Yol ağında olmayan ancak sık kullanılan yollarda Özel İdare kumlama bile yapamadığı için vatandaş sıkıntı yaşıyor. Bununla ilgili bu dönem tüm paydaşların katılımı ile bir çalışma yapmalıyız” dedi.

Türkiye’de en geniş yol ağına sahip Özel İdarelerden birinin Çorum olduğunu hatırlatan İl Genel Meclisi Başkanı Temur da yollarda çalışma yapabilmeleri için o bölgelerdeki muhtarların kanunen yapması gereken bazı çalışmalar bulunduğunu, bunların tamamlanarak kendilerine başvurulması halinde yolları yol ağına almada sıkıntı olmadığını, bu tür talepleri her zaman değerlendirebileceklerini vurguladı.



“YATIRIMLARI ÖNCELİK

SIRASINA GÖRE YAPIN”

İl Genel Meclisi Toplantısı’na katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da üyelere seslendi. Gündeme geçilmeden önce kürsüye gelerek seçimin ardından oluşan İl Genel Meclisi’nin ilk bütçe maratonunun başladığını hatırlatan Mehmet İhsan Çıplak, önceliklerin grup yollarının sıcak asfalta kavuşması, içmesuyu ve tarımsal sulama olduğunu, tüm üyelerin kafa kafaya vererek 5 yıl boyunca memleketin sorunlarının çözümüne yönelik öncelik sırasına göre yatırımlara karar vermesi gerektiğini, öncelik sırasının da yatırımlardan yararlanacak kişi ve yararlanacak alana göre belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

MHP İl Başkanı Çıplak; “Ben belki 5 yıl sonra burada olmayabilirim. Ancak sizler 5 yıl boyunca vatandaşa hizmet edeceksiniz. Buradaki hizmetleriniz evlatlarınıza bırakacağınız en iyi hizmet olacaktır. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

BÜTÇE 1.5 MİLYAR

Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi. Buna göre 1 milyar 533 milyon 600 bin TL olarak belirlenen 2025 yılı Performans Planı ve 2025 Mali Yılı Bütçe Taslağı incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na oybirliği ile havale edildi.

YATIRIMLARA

400-450 MİLYON

Kasım ayı toplantılarına bütçe maratonu ile başladıklarını söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da müdürlüklerin taleplerine göre hazırlanan taslak bütçesine bu ay nihai kararı vererek 2025 bütçelerini oluşturacaklarını hatırlattı. Bütçenin içinde bir kısmı zorunlu giderlerin yer aldığını, diğer kısmının ise kırsala yatırım olacağını söyleyen Temur, bütçenin 400-450 milyon liralık kısmının yatırıma ayrılacağını, tüm gruplarla elbirliği içinde en iyi hizmeti sunma gayretinde olacaklarını, ayrıca gösterecekleri çabalar ile yatırım bütçesini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül de geçen dönem olduğu gibi müdürlük bütçelerinden kısabildikleri ölçüde kısarak yatırıma daha fazla pay ayırmalarının mümkün olduğunu, bu nedenle Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri başlamadan tüm grupların biraraya gelerek bir toplantı yapabileceğini sözlerine ekledi.

İl Genel Meclisi’nde Kasım ayı bütçe görüşmelerine bugün (2 Kasım 2024 Cumartesi günü) yapılacak toplantı ile devam edilecek.