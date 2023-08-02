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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Çorum Emniyet Müdürü değişti. Kararla ayrıca 52 ile Emniyet Müdürü ataması yapıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanırken, Gülser'den boşalan Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne ise A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili Polis Başmüfettişi Arif Pehlivan atandı.

ARİF PEHLİVAN KİMDİR?

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan 1992 yılında Polis Koleji, 1996 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu.

Ankara, Elazığ, Hatay, Niğde ve Diyarbakır illerinde görev yaptı. 14.09.2021 tarihli Bakanlık Olur’u ile 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, asaleten Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi, vekâleten A.Gaffar Okkan POMEM Müdürü olarak atandı. Pehlivan, evli olup, 2 çocuk babası.