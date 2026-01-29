Çorum İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, 75 yetim çocuğun kışlık giyim ihtiyacı karşılandı.

Etkinlikte çocuklar mont, kazak ve pantolon gibi kışlık kıyafetleri kendi isteklerine göre seçerken, gönüllüler alışveriş sürecinde çocuklarla yakından ilgilendi. Program, Çorumlu Obası’nda düzenlenen oyun ve etkinliklerle devam etti.

Çorum İHH Başkanı Alper Pamir, yetim çocukların maddi olduğu kadar manevi olarak da desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, benzer çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Organizasyona destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Murat Erdem ve belediye personeline teşekkür edilirken, yardım çalışmasının hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK