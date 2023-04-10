TBMM’de Çorum için hizmet etmeye ve hizmet üretmeye gayret ettiklerini belirten Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, kıymetli hemşerilerimizin teveccühleri ile 27. Yasama Döneminde, 171’i uluslararası sözleşme olmak üzere 310 kanunun çıkarılmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde onurla şerefle görev yapmak nasip oldu.

Bu süreçte başta kadim medeniyetler şehrimiz Çorum’umuzun ihtiyaçları olmak üzere aziz milletimizin dertlerine tercüman olmak, toplumun taleplerini karşılamak için hep birlikte çok güzel işlere imza attık.

Açıklanan AK Parti’mizin milletvekilli adayları ile birlikte, sonsuzluğa giden yolculuğumuzdaki duraklardan birisindeki vazifemizi daha tamamlamış bulunuyoruz” dedi.

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru olan işleri yapmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Kavuncu, “İlimiz Çorum’da ve TBMM’de siyasetin bize açtığı alan içerisinde, her şart ve platformda, derdimiz ‘davamız’ için, sevdamız Çorum’umuz için hizmet etmeye, hizmet üretmeye gayret ettik.

Hayatımızın her döneminde ve özellikle milletvekilliği dönemimizde de hakka, hukuka, hakkaniyete, tüyü bitmedik yetimin hakkına, beytülmala, asla tevessül etmedik. Helalimize haram karıştırmadık. Milletin vekili olmadan önce neyimiz varsa hatta belki biraz eksiğiyle şimdi de aynı varlığa sahibiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)