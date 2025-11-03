Kırıkkale Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki Çelebi Süt İşleme Tesisinde üretilen süt ve süt ürünleri, Çorum başta olmak üzere 16 ildeki kamu kurumlarına gönderiliyor. Günlük 20 ton, aylık ise 300 ton süt işlenen tesiste üretilen beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler, Çorum’daki kamu kuruluşlarında da tüketilerek hem yerel ekonomiye hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kırıkkale Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Çelebi Süt İşleme Tesisinde çalışan hükümlüler, günlük 20 ton, aylık ise ortalama 300 ton süt işleyerek hem üretime hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Tesislerde üretilen beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünleri; Kırıkkale Adliyesi İşyurtları Satış Mağazası başta olmak üzere Ankara, Kırşehir, Konya, Aksaray, Karaman, Tekirdağ, Çorum, Adana, Mersin, Yozgat, Kayseri, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Bolu illerindeki kurumlara, ayrıca polisevi ve öğretmenevi gibi kamu kuruluşlarına tedarik ediliyor.

Tesis, Helal Belgesi'nin yanı sıra ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip. Üretim süreçleri uluslararası kalite ve hijyen standartlarına uygun şekilde yürütülüyor.

"Meslek edinmelerini veya mevcut becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Çelebi Süt İşleme Tesisinde günlük 20 ton süt işlendiğini belirtti. Çetin, "Süt ihtiyacımızı yerel üreticilerden temin ederek hem yerel üretime hem de ekonomiye katkı sağlamaktayız. Tesisimizde birçok hükümlü çalışmakta olup onların işyurdu faaliyetlerine katılımını sağlayarak meslek edinmelerini veya mevcut becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. İşyurtları Kurumu'nun vizyonu doğrultusunda hükümlülerin çağdaş şartlarda üretime katılmaları en büyük amacımızdır" dedi.

