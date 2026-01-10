Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da Yeşilkent Kavşağı’nın açılış töreninde önemli ulaşım projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Havza Organize Sanayi Bölgesi’ni demir yolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki iltisak hattının yapım çalışmalarına da başlandığını açıkladı.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum kesiminin yapımına geçen yıl başlandığını belirten Uraloğlu, “Toplam 293 kilometre uzunluğundaki bu proje, Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı trenle yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçmiştir. Proje tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak Karadeniz, Akdeniz üzerinden dünyaya bağlanacaktır” dedi.

Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridorunun, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini vurgulayan Uraloğlu, bu hattın Türkiye’yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getireceğini ifade etti. Uraloğlu, ayrıca 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi’nin de gündemlerinde olduğunu belirterek, “Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız” diye konuştu.

Samsun’un Sinop, Sarp, Amasya, Çorum ve Ankara’ya bölünmüş yollarla bağlandığını dile getiren Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi yolu, Havza-Vezirköprü yolu, Çarşamba-Salıpazarı bağlantı yolu ve Ladik-Taşova yolu dahil olmak üzere 10 kara yolu projesinin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Törene Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Uraloğlu, program sonunda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutladı.