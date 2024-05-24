Çorum Hemofili Derneği Başkanı Abdurrahman Müezzinoğlu beraberinde Başkan Yardımcısı Fatih Aykaç ve Denetim Kurulu Başkanı Nurten Müezzinoğlu ile birlikte Vali Dağlı’yı ziyaret ederek, dernekleri hakkında bilgi verdi.

Amaçlarının hemofili ve diğer kalıtsal kanama bozuklukları hakkındaki farkındalığı artırmak ve hemofili hastalarının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için konuya dikkat çekmek olduğunu belirten Başkan Müezzinoğlu, “Hemofili hastalığı kanama, pıhtılaşma bozukluğu olarak tabir edilen genetik geçişli bir çeşit kan hastalığıdır. Türkiye’de her doğan 200 bebekten birisi hemofili hastası olarak doğmaktadır. Hemofili hastalığının belirtileri doğuştan itibaren vücutta gösterdiği tepkilerle kendisini belli eder. Vücudumuzda herhangi bir nedenle oluşabilecek kesik, darba, kanama gibi yaralanmalar olduğunda damar duvarında bulunan hücreler, trombositler ve pıhtılaşma faktörleri o bölgeye hücum ederek pıhtı oluşmasını ve kanamanın durdurulmasını sağlarlar. Hemofili hastalarında bu mekanizma genetik olarak oluşmadığı ya da düzgün olarak çalışmadığı için vücutta oluşabilecek kanamalar durmaz pıhtılaşma oluşmaz” dedi.

Vali Dağlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum Hemofili Derneği Başkanı Abdurrahman Müezzinoğlu ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ