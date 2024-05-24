CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Derinçay Deresi’nin kirliliğini gündeme taşıdı. Tahtasız, Derinçay’ın temiz olduğunu öne süren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi beraberinde Çorum Valisi ve Çorum Belediye Başkanı ile birlikte Derinçay’da balık tutmaya davet etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye geçen yıl Ağustos ayında Derinçay’la ilgili soru önergesi verdiğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, Bakan imzasıyla verilen yanıtta Derinçay’ın temiz olduğunun söylendiğini ifade etti.

Tahtasız, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verdiğim soru önergesine Bakan Mehmet Özhaseki imzasıyla verilen cevapta özetle ‘Derinçay temiz akıyor’ denildi. Bölge halkı ve bizler Derinçay'ın kirli olduğunu, pis koktuğunu biliyoruz ancak Sayın Bakan ‘Derinçay temiz’ diyor. Yetkilileri Derinçay'ı kirleten faktörleri ortadan kaldırmak için uğraşmaya davet ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi, beraberinde Çorum Valimiz ve Çorum Belediye Başkanıyla birlikte Derinçay'da balık tutmaya davet ediyorum” dedi.

ÜNİVERSİTE RAPORU KİRLİLİĞİ TESCİL ETTİ

Çorum Derinçay’ın 90’lı yıllara kadar balık tutulan, tarımsal sulamada kullanılan tertemiz bir akarsu olduğunu dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Derinçay'dan şimdilerde zehir akıyor ve çok pis kokuyor. Hitit Üniversitesi tarafından Ağustos 2020 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında altı noktada yapılan araştırma, Derinçay'ın su kalitesinin bozulduğunu, kirlilik düzeyinin yüksek olduğunu belirtmiş olup raporda su kalitesinin iyileştirilmesi adına belediyeye ait arıtma tesisinin kapasitesinin yükseltilmesi ve dereyi kirleten faktörlerin önlenmesi gerektiği rapor edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verdiğim soru önergesine Bakan Mehmet Özhaseki imzasıyla verilen cevapta özetle "Derinçay temiz akıyor." denildi. Bölge halkı ve bizler Derinçay'ın kirli olduğunu, pis koktuğunu biliyoruz ancak Sayın Bakan "Derinçay temiz." diyor. Yetkilileri Derinçay'ı kirleten faktörleri ortadan kaldırmak için uğraşmaya davet ediyorum. O hâlde Bakana soruyorum... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi, beraberinde Çorum Valimiz ve Çorum Belediye Başkanıyla birlikte Derinçay'da balık tutmaya davet ediyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ