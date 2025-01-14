Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı ve Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanı Recep Gür, hastalık nedeniyle Çorum Hayvan Pazarı’nın ikinci bir emre kadar kapatılmıştır.

Mevcut bir hastalığın yayılma eğilimi gösterdiği ve sağlık riski oluşturduğu için kapatılma önleminin alındığını bildiren Gür, “Hastalığın yayılmasını önlemek ve olası virüslerin engellenmesi amacıyla pazarda faaliyetler durdurulmuştur. Hayvan Pazarı’nın yeniden açılması ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde duyurulacaktır. Halk sağlığını koruma adına alınmış bu önlemi anlayışla karşılayacağınızı umar, sağlıklı günler dilerim” dedi.

Editör: SELDA FINDIK