Milliyetçi Hareket Partili Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldikleri 9 aylık sürede ilçede 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Mesire Kafe'de ilçede bulunan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Dere, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak yemekte buluştu. Dere, ardından basın mensuplarına yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan bahsetti. Soruları da cevaplandıran Muhsin Dere, Sungurlu için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

YNİ BETON SANTRALİ 4 AYDA HAYATA GEÇİRİLDİ

“Sürdürülebilir sanayi projemizde artan talebin karşılanması, sanayicilerimizin ve müteahhitlerimizin mağdur olmaması amacıyla; Avrupa standartlarında beton üretimi yapacağımız Yeni Beton Santralimizi 4 ay içinde ilçeye kazandırdık” diyen Başkan Dere göreve geldikleri günden bugüne halka kesintisiz su sağlamak için sondaj, su kuyusu ve içme suyu hatları bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, Kırankışla Barajı bitene kadar alacakları tedbirlerle vatandaşı mağdur etmeyeceklerini bildirdi.

İÇMESUYU İSALE HATTI İHALESİ YAPILDI

Bir çok caddede sıcak asfalt çalışması yaptıklarını, yol bölge çalışmalarının tamamlandığını, Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkı’ndaki Kahve Otağı’nı yeni konseptiyle hizmete açtıklarını, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet mikser kazanı, 1 adet beton pompası, 1 adet loader, 1 adet vakumlu çöp kamyonu alındığını anlatan Dere, altyapı çalışmaları kapsamında ise asbestli boruların değiştirilerek abone bağlantısı tamamlanan 37 kilometrelik içmesuyu hattının ardından 42 kilometrelik içmesuyu isale hattının daha yenilenmesi için ihalelerini tamamladıklarını bildirdi.

TOKİ İNŞAATI BAŞLADI

Yukarı Sanayi esnafına rahat bir nefes aldıracak yeni işyeri projesini tanıttıklarını, bugüne kadar Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 5 bin 240 metre bordür, 35 bin 014 metrekare parke ile 15 bin metre su hattı, 48 bin 215 metrekare sıcak asfalt serimi yapıldığını, okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildiğini söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Dere, Ankara Samsun Karayolu üzerinde 16 Türk Devlet Bayrağı, Sungurlu yazısı ve Ay Yıldızlı Kavşak’ın tamamlandığını, Bin 27 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu, Belediye ve Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi’nin imzalandığını, Sungurlu Belediyesi’nin Sungurlu OSB’ye yüzde 2 ortak olmasını sağladıklarını, Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanlığı bünyesindeki hayvan barınağının 2025 yılında faaliyete geçirileceğini, Belediye ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın girişimi ile 364 konutluk TOKİ projesinde inşaatın başladığını açıkladı.

"ÖĞRENCİLERE DESTEK SÜRECEK"

Hilal Kart ile 100 öğrenciye aylık düzenli olarak 2 bin TL eğitim yardımı yapıldığını, Passo Kart, Kıyafet Kumbaraları - Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay’ı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçenin farklı noktalarına ihtiyaç sahipleri için kıyafet kumbaraları yerleştirildiğini ve mahallelerin eksiklerini yerinde inceleyerek taleplere anında cevap verdiklerini de anlatan Muhsin Dere, dere ıslah ve atık su arıtma tesisi ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Belediyemizin kış öncesi olası sel ve taşkınlara karşı Budaközü'nde çevre düzenlemesi ve temizlik yapılması hususunda talebi üzerine DSİ tarafından çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte Budaközü ve Diği Çayımızın Islahları için proje çalışmaları tamamlanmış olup DSİ ve Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir."