Yolyapar’ın yönetiminde ÇORUM HABER’in, onlarca yıldır tüm sınavlardan yüzünün akıyla çıktığını, Çorum’un yararını ön plana alan “vatansever” duruşunu, çizgisini ve istikrarını daima muhafaza ettiğini belirten Milletvekili Kavuncu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum için, Türkiye için elbirliği ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erol Kavuncu, STK yöneticisi olarak 20 yıldır tanıdığı Mehmet Yolyapar’ın saygın ve güvenilir kişiliğini hep takdirle karşıladığını da sözlerine ekledi.