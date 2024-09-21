“Nasıl Bir Ekonomi” Gazetesi Bursa Bölge Müdürü ve Bölgeler Koordinatörü, hemşehrimiz Ömer Faruk Çiftçi, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajda, ÇORUM HABER’in yayınlarını keyifle takip ettiğini belirterek, “Çorum ve Çorumluların daima sesi oldunuz. ÇORUM HABER daima bir gazeteden fazlası olmuştur. Bu başarıda en büyük pay, elbette ki gerçek bir Çorum sevdalısı olarak size aittir. İyi ki varsınız.” dedi.

Ömer Faruk Çiftçi, mesajını şöyle sürdürdü: “Bu zorlu yolculukta sizinle beraber yürüyen çaycısından dağıtıcısına, yazı işlerinden muhasebe birimine tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarla dolu daha nice yıllar diliyorum.”

Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun ise dostu Yolyapar’a mesajında “Bu mesleği uzun soluklu yapabilmek öyle kolay değil. Anadolu’da, kuyumcu terazisinin hassasiyetinde 40 yıl, 55 yıl değil, 40 gün, 55 gün bile bu kutsal mesleği namusuyla, onuruyla yapabilmek takdire değer. Elinize ve yüreğinize sağlık olsun.” ifadesini kullandı.

Samsun Halk Gazetesi Yazarı Ragıp Göker de, ÇORUM HABER’in 40. yayın yılını, Mehmet Yolyapar’ın da meslekte 55. yılını kutlarken, nice yıllar temennisinde bulundu.