Tokat İl Göç İdaresi Müdürü olarak görev yapan İdris Coşkun’un Çorum’a atandığı ve önümüzdeki günlerde ilimize gelerek yeni görevine başlayacağı belirtildi.

Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nde 1 Şubat 1968 tarihinde doğan Coşkun, ilk ve orta eğitimini bu ilçede tamamladı. 1985 yılında üniversite eğitimi için Ankara’ya gitti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Coşkun, özel sektörde çalışma hayatına başladı. Türkiye’nin saygın şirketlerinde (ekonomist) ara ve üst yönetici olarak görev yapan Coşkun, Reşadiyelilerin kararlı davetini kabul edip Reşadiye Belediyesi’nde bir süreliğine hizmet etti.

Daha sonra Keçiören Belediyesi’nde önemli görevler üstlendi. Bu görevdeyken 6 Mayıs 2016 tarih ve 18659 sayılı Bakanlık onayı ile Tokat İl Göç İdaresi Müdürü olarak tayin oldu. Çok sayıda Uyum-Entegrasyon projelerinin yanında kurumlar arası işbirliği ve farkındalık çalışmalarına imza atan Coşkun, göç olgusu üzerine kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Coşkun Arapça (iyi) ve İngilizce biliyor.

İzmir’e uzman olarak atanan Seçkin Yılmaz ise İçişleri Bakanlığı’nın 14.05.2020 tarihli ve 18935 sayılı onayı ile 29 Mayıs 2020 tarihinden beri Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.