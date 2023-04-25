Çorum FK, kalan maçlarında, Düzcespor ve Isparta 32 Spor’la evinde, İzmir ekibi Menemen FK ve İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye ile de deplasmanda karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise Nazilli Belediye ve Afyonspor’la deplasmanda, Bursaspor ve Batman Petrolspor’la da evinde oynayacak.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışı şekillenmeye başladı. Çorum FK, geçtiğimiz hafta sonu oynanan 34.hafta maçlarında alınan sonuçların ardından çok büyük bir avantaj elde etti.

Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Çorum FK, 24 Erzincanspor’la deplasmanda karşılaşırken, Gökhan Karadeniz’in 75.dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çorum FK’nın şampiyonluk yarışındaki tek rakibi Şanlıurfaspor ise evinde, Manisa ekibi Somaspor’la oynadı. Şanlıurfaspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç 0-0 biterken, bu sonuç en çok Çorum FK’nın işine yaradı.

Bu sonuçların ardından Çorum FK puanını 69’a, Şanlıurfaspor ile puan farkını ise 3’e çıkardı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde etti. Kırmızı-siyahlı takım, kalan 4 haftada, Şanlıurfaspor’un alacağı sonuçlara bakmadan, 10 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

Çorum FK, kalan maçlarında Düzcespor ve Isparta 32 Spor’la evinde, İzmir ekibi Menemen FK ve İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye ile de deplasmanda karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise Nazilli Belediye ve Afyonspor’la deplasmanda, Bursaspor ve Batman Petrolspor’la da evinde oynayacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KALAN MAÇLAR

ÇORUM FK (69 PUAN)

Düzcespor

Menemen FK (D)

Isparta 32 Spor

Arnavutköy (D)

ŞANLIURFA (66 PUAN)

Nazilli Bld. (D)

Bursaspor

Afyonspor (D)

Batman Petrol

(Hüseyin AŞKIN)