Arca Çorum FK, Fransa Ligue 2 takımlarından Grenoble takımından 20 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya’yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Ümit Milli Takımımızın da formasını giyen profesyonel futbolcu Efe Sarıkaya’yı, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble Foot 38’den sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmıştır.

Efe Sarıkaya’ya aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

EFE SARIKAYA KİMDİR

30 Kasım 2005 İzmir doğumlu olan Efe Sarıkaya, altyapısında yetiştiği Altay’da 2022 yılında profesyonel oldu. Profesyonel futbolculuk kariyerinde Altay formasıyla Süper Lig’de, 1.Lig’de 39, Türkiye Kupası’nda 1 maça çıkan Efe Sarıkaya, geçen sezon başında Fransa’nın 2.Lig takımlarından Grenoble’ye transfer oldu. Fransız ekibiyle 6 lig maçında 355 dakika süre alan Efe Sarıkaya, Fransa Kupasında ise 3 karşılaşmada 247 dakika sahada kaldı.

25 MAÇTA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

20 yaşındaki Efe Sarıkaya, U18, U19 ve U20 kategorilerinde tam 25 kez Türkiye milli formasını giydi. 1,90 boyundaki genç stoper bu maçlarda 4 gol attı.