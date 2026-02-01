Trendyol 1.Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Kırmızı-Siyahlılar genç bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Arca Çorum FK yönetimi, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporu doğrultusunda İzmir temsilcisi Altay’da forma giyen 20 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Arca Çorum FK yönetimi birkaç gün içerisinde bu transferi duyurmayı planlıyor.

EFE SARIKAYA KİMDİR?

30 Kasım 2005 yılında İzmir’de dünyaya gelen Efe Sarıkaya futbola da Altay’da başladı. 2022 yılında İzmir temsilcisinde profesyonel imzayı atan genç stoper 2024 yılında Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble’ye kiralandı. Bu sezon başında Altay’a geri dönen Efe Sarıkaya 18 maçta forma giydi.

Genç oyuncu U19 ve U20 kategorisinde de birçok maçta milli takımın formasını terletti.