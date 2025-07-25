Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’nın Oğuzhan Yalçın başkanlığındaki yeni yönetimi açıklandı. Eski yönetimden 9 kişi yeni yönetimde de yer alırken, kırmızı-siyahlı yönetime 3 yeni isim dahil edildi.

Arca Çorum FK’nın ana sponsorlarından Balkar A.Ş.’nin CEO’su Baran Korkmazoğlu 2.Başkan olarak yönetime girerken, Gökhan Kerman ve Mehmet Akif Boyraz yönetime giren yeni isimler oldular. Kerman ve Boyraz yönetim kurulu üyesi olarak yönetimde yer aldılar.

Feyyaz Gökel ve Yılmaz Özkul başkan yardımcısı olarak görevlendirilirken, Tuğrul Topuz basın sözcüsü görevine devam ediyor. Satılmış Yiğitoğlu ulaşım ve organizasyon sorumlusu, Burhan Kaya halkla ilişkiler sorumlusu, Halis Öksüz taraftardan sorumlu yönetici, Sinan Özdilli de yine altyapı sorumlusu olarak görevlendirildi. Haydar Uyanıker ise yönetim kurulu üyesi oldu.