Sinop’ta bu yıl 8’incisi düzenlenen M. Berkay Akbaş 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi. İki farklı kategoride Çorum’u temsil eden takımlar final oynama başarısı gösterirken, şampiyonluk kupaları Sinop ve Eskişehir’in oldu.

BASKETBOL YILDIZLARI SİNOP’A YENİLDİ

Gençler kategorisinde, antrenör Murat Çalışkan nezaretinde Çorum’u temsil eden Çorum Basketbol Yıldızları, elemeleri geçerek adını finale yazdırdı. Finalde ev sahibi ekiple karşılaşan Çorum temsilcisi, 12-7 yenildi ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

GREEN BOYS DA FİNALDE YENİLDİ

Büyükler kategorisinde Çorum’u temsil eden ve yine antrenörlüğünü Murat Çalışkan’ın yaptığı Green Boys takımı da finale kalma başarısı gösterdi. Eskişehir ekibiyle şampiyonluk maçına çıkan Çorum temsilcisi, sahadan 21-12 yenik ayrılarak ikincilik kupasının sahibi oldu.

Antrenör Murat Çalışkan, yaptığı açıklamada, turnuvayı düzenleyen Sinop Organizasyon Komitesine teşekkür ederken, final oynama başarısı gösteren sporcularını tebrik ettiğini söyledi. Çalışkan, katkılarından dolayı sporcu velilerine de teşekkür etti.