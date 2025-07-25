Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig 4.Ayak müsabakaları 30-31 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılacak. Türkiye’nin en iyi sporcularının mücadele ettiği Süper Lig maçlarında Çorum’dan Abdussamet Uğurlu da madalya mücadelesi verecek. Son 3 yılın Süper Lig şampiyonu Abdussamet Uğurlu, bu sene de kendine güveniyor ve 4.Ayak müsabakalarında altın madalya hedefliyor.

Bu organizasyon sonunda dereceye gren sporcular milli forma ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Süper Lig müsabakalar ı 31 Temmuz akşam saat 21.00 itibari ile Spor TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.