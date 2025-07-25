Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Sakaryaspor yönetimi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Caner Erkin, Doğukan Tuzcu, Oğuzhan Açıl, Kolovetsios ve Kobiljar gibi isimleri kadrosuna katan Yeşil-Siyahlı yönetim son olarak Erzurumspor, Kayserispor ve Sivasspor ile uzun yıllardır Süper Lig’de forma giyen Emrah Başsan’la da sözleşme imzaladı.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 21 maça çıkarken, 3’de gol atmayı başardı.