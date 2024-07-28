2 yıl önce Oğuzhan Yalçın başkanlığında oluşan Çorum FK Yönetim Kurulu’nda, 2024-2025 sezonu öncesi değişim yaşandı. Yeni sezona her anlamda yeniliklerle girmek isteyen Kırmızı-Siyahlı yönetim Başkan Oğuzhan Yalçın önderliğinde yeni yönetim kurulunu oluşturdu.

Kulüp’ten yapılan açıklamada, eski yönetimden Hasan Serdar Yılmaz, Serdar Koçak, Sayit Barandak, Kadir Delibaş, Savaş Özdemir ve Akın Parmaksız yeni oluşturulan yeni listede yer almadı.

Yeni yönetim kurulu listesine ise Feyyaz Gökel, Sinan Özdilli, Mustafa Bektaş, Haydar Eren Uyanıker, Ömer Özkul, Bahri Can Ekmekçi ve Mahmut Oruç dahil edildi.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

2024-2025 sezonu öncesi oluşturulan yeni yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.

Başkanlık koltuğunda yine Oğuzhan Yalçın otururken, Yılmaz Özkul ise 2.Başkanlık görevine getirildi. Yönetime yeni giren isimlerden biri olan Feyyaz Gökel Başkan Vekili olurken, İsmail Kabakçı Asbaşkanlık görevine getirildi. Mustafa Bektaş, Haydar Eren Uyanıker, Ömer Özkul ve Mustafa Ercan Başkan Yardımcısı, Tuğrul Topuz Basın Sözcüsü, Satılmış Yiğitoğlu Seyahat ve Organizasyon Sorumlusu, Burhan Kaya Tesisler Sorumlusu, Bahri Can Ekmekçi TFF ve Kamu İlişkiler Sorumlusu, Sinan Özdilli Asbaşkan ve Altyapı Sorumlusu, Salih Öztürk Altyapı Sorumlusu, Halis Öksüz Taraftardan Sorumlusu, Hasan Yüksel ve Mahmut Oruç Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.