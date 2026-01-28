Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 10.hafta erteleme maçında Arca Çorum FK deplasmanda Çankayaspor’un konuğu oldu. Ankara Yeni Mahalle Hasan Doğan Stadı’nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, iki takımda gol yollarında fazla üretken olamadı. Karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çankayaspor puanını 18’e, konuk Çorum FK ise 14’e yükseltti.

SAHA: Yeni Mahalle Hasan Doğan Stadı.

HAKEMLER: E.Talha Kılıç, A. Yiğit Bozkurt, Oğuzhan Özkan.

ÇANKAYASPOR U19: Mert, Alp, T.Yağız, Halil Efe, Utku, Baran, Emirhan, Efecan, Hasan, M.Faruk, Habip.

YEDEKLER: Özgür, Osman Eren, Alp Kağan, Furkan, Kenan, Necmi, Ünal, Berat, Arda.

ARCA ÇORUM FK U19: Alihan, Ö.Faruk, Çınar Güven, M.Arda, Uğur, Polat, Bedirhan, Deniz, Süleyman, Vedat, Burak.

YEDEKLER: Kemal Ata, Kartal, Toprak, Talat, Tolga Aydoğan, Tolga Tolu, Hakan.

GOL: Yok.