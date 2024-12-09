TFF Bölgesel U16 Gelişim Ligi 5.Grup 7.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Ankaragücü’nü konuk etti.

Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz başında Çınar’ın golüyle 1-0 öne geçen Ahlatcı Çorum FK 30.dakikada kalesinde gördüğü gol ile soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarıda da etkili bir futbol ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar dakikalar 66’ı gösterdiğinde bu kez sahneye Atakan çıktı. Atakan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşmayı Ahlatcı Çorum FK 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 12’e yükseltirken, konuk Ankaragücü ise 12 puanda kaldı.