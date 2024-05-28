Trendyol 1.Lig’de Ahlatcı Çorum FK’nın yanı sıra Kocaelispor, Adanaspor, Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Bandırmaspor, Ümraniyespor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ve Manisa FK yeni sezonda 1.Lig’de mücadele edecek.

SÜPER LİG’DEN

4 TAKIM 1.LİG’E DÜŞTÜ

Biten sezonda Süper Lig’de mücadele eden İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü ligden düşerek yeni sezonda Çorum FK’nın rakibi oldu.

BODRUM VEYA SAKARYA

30 Mayıs Perşembe günü 1.Lig Play-Off finalinde Adana Yeni Stadyumu’nda Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Kazanan takım yeni sezonda Süper Lig’de mücadele ederken, kaybeden takım yeni sezonda da Çorum FK’nın rakibi olacak.

SON RAKİP 2 HAZİRAN’DA BELLİ OLACAK

Ahlatcı Çorum FK’nın son rakibi 2 Haziran Pazar günü belli olacak. TFF 2.Lig Play-Off finaline adını yazdıran 1461 Trabzon ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak bu karşılaşma sonunda kazanan yeni sezonda Çorum FK’nın rakibi olurken, kaybeden takım yeni sezonda da 2.Lig’de mücadele edecek.