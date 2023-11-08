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Ahlatcı Çorum FK, lösemili çocuklar yararına geçtiğimiz hafta düzenlenen kermese forma ile katkı sağlarken, kurs öğretmenlerinden İsmail Başar, beraberinde LÖSEV üyesi çocuklar ve bazı öğrencilerle antrenmanı ziyaret etti. Ahlatcı Çorum FK’ya, lösemili çocuklara katkılarından dolayı teşekkür eden İsmail Başar, kaptan Murat Yıldırım’a plaket verdi. Başar, takımın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta’ya ise çiçek vererek başarı dileklerinde bulundu.

Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız da öğrencilere Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.