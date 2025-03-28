Ahlatcı Çorum FK U13 takımı, Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ve ekibine hoş geldin ziyaretinde bulundu. Minik futbolcular, Çorum FK Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette teknik heyete başarı dileklerini iletti.

U13 takım teknik sorumlusu Barış Kılıç, "Çorum FK U13 takımı olarak teknik heyetimize 'hoş geldiniz' diyerek başarı dileklerimizi iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdik," açıklamasında bulundu.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve ekibi, genç futbolcuların bu nazik ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, altyapıdan yetişen oyuncuların kulüp için büyük önem taşıdığını vurguladı.