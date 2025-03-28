Trendyol 1.Lig 31.hafta maçında Boluspor ile Bandırmaspor dakikalar sonra Çorum Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Bu kritik karşılaşma öncesi Bolu yerel basınından Çorum Şehir Stadyumu’nun maliyeti konusunda dikkat çeken haberler gündeme geldi. Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Boluspor Kulübü’ne gönderdiği yazıda, stadyum kira bedeli, personel gideri, elektrik, doğal gaz, su giderleri gibi birçok kalemde toplam 83 bin liralık bir bedelin İl Müdürlüğü hesabına önceden yatırılması gerektiği belirtildi.

Bu gelişme sonrası gerek Bolu yerel basını, gerekse Boluspor’a gönül veren bazı taraftar grupları Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne stadyum giderleri noktasında tepki gösterdi.