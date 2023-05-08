Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, karşılaşmayı kırmızı-siyahlı taraftarlarla birlikte izledi. Aşgın ve Ahlatcı, taraftarların heyecanına ortak oldular.

Yusuf Ahlatcı, iyi günde de kötü günde de Çorum FK’nın yanında olacaklarını belirtirken, “İnşallah gelecek hafta şampiyonluk turumuzu atacağız” dedi. Ahlatcı, açıklamasında, “Tüm Çorum inandık ve ilk günkü gibi bugün de taraftarımızla bir olduk, beraber olduk. Gelecek haftada şampiyonluk turumuzu atacağız inşallah. Unutmayın skor her ne olursa olsun siz bizim kalbimizi kazandınız. Başarılar bizim takım” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)