Kırmızı-Siyahlılar, Abant Vonresort Otel'de yapacağı kamp programı çerçevesinde ilk hazırlık maçını 15 Temmuz Salı günü Azerbaycan'ın 1.Ligdeki temsilcisi Zira FK ile oynanacak. Buradaki ikinci maçını ise yine Azerbaycan'ın 1.Liginden Turan Tovuz ile 19 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Kırmızı-Siyahlılar, ilk etap maçlarını tamamlamış olacak.

TOPUK YAYLASI'NDA RAKİPLERLE OYNANACAK

Abant kampına verilecek 2 günlük aranın ardından Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde toplanacak olan Arca Çorum FK, buradaki ilk maçını ise 26 Temmuz Cumartesi günü Ligdeki rakiplerinden Manisa FK ile oynayacak. 30 Temmuz Çarşamba günü ise yine ligdeki rakiplerinden Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK'nın lig öncesi son hazırlık maçını oynayacağı 2 Ağustos'taki rakibi ise ilerleyen günlerde belli olacak.