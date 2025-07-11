Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını oluşturan birinci etap kampını başarı ile tamamladıklarının altını çizen deneyimli teknik adam Tahsin Tam, fiziksel ve mental açıdan başarılı bir kamp olduğunu ifade etti. Kamp boyunca oyuncularının sergilediği yüksek enerji ve disiplinli çalışma anlayışlarının kendisini de mutlu ettiğini belirten Tam, “Geride bıraktığımız sezondan kadromuzda bulunan futbolcularımızın profesyonel yaklaşımı ve yarattıkları aile ortamı, yeni katılan futbolcularımızın kısa sürede uyum sağlamasını sağladı.

Sezon başı hazırlıklarımızın 1.etabında toplamda 15 antrenman ile geçen bu yoğun süreçte, hem fiziksel hem de oyun anlayışımız üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Kulüp yönetimimizin, büyük hedeflere yürüyen güçlü bir kadro oluşturma yolunda gösterdiği özveri ve sağladığı imkanlar, biz teknik heyete çok değerli bir çalışma ortamı sunuyor. Bu yapının üzerine inşa ettiğimiz her adımda, daha güçlü ve karakterli bir takım ortaya çıkıyor. Yeni katılan ve katılacak olan futbolcularımızla birlikte bu yapıyı daha da sağlamlaştıracağımıza inanıyoruz. Amacımız, sahada taktik disipline bağlı, birlikte hareket eden, mücadele gücü yüksek, saha içinde ve dışında aile ortamı ile birbirine bağlı bir takım yaratmaktır.

Taraftarlarımızdan en büyük beklentimiz; bu zorlu ve heyecan verici yolculukta her zaman olduğu gibi yanımızda olmalarıdır. Sahada ortaya koyacağımız mücadele, alın teri ve oyun karakteriyle onları gururlandırmak için çalışıyoruz. Onların desteği, sadece tribünleri değil, sahayı da bizim için bir güç kaynağına dönüştürecektir” dedi.