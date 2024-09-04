Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 3 devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla start alacak.

U17’LERİN PROGRAMI

U17 Ligi 4.Grup’ta mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum FK, ilk maçını Düzcespor’la sahasında oynayacak olup, sırasıyla Ankara Demirspor (D), Isparta 32 Spor (D), Kırşehirspor, Eskişehirspor (D), Karaman FK ve Sincan Belediye Ankaraspor (D) karşılaşacak.

Grupta 1.devre 9 Kasım’da sona erecek olup, 2.devre 21 Aralık’ta başlayacak.

19’LARIN MAÇLARI

U19 Ligi’nde ise 4.Grup’ta mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak ilk haftada Düzcespor’u konuk edecek. 2.haftayı BAY geçecek olan Çorum FK, 3.haftada Gençlerbirliği (D), 4.haftada Çankaya Spor Kulübü, 5.haftada Anadolu Üniversitesi (D), 6.haftada Kastamonuspor, 7.haftada Karabük İdmanyurdu (D), 8.haftada Kırıkkale FK, 9.haftada ise 68 Aksarayspor’la (D) karşı karşıya gelecek.

1.devre maçları 23 Kasım’da tamamlanacak olup, 2.devre 14 Aralık’ta başlayacak. Bu ligde de grup maçları 3. Devreli lig statüsüne göre oynanacak.