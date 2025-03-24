9 takımın 3 devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta Ahlatcı Çorum FK ile Ankara temsilcisi Çankayaspor bugün 22.hafta maçında Çorum’da karşı karşıya gelecek. 33 puanla ikinci sırada yer alan Çorum FK bu maçı kazanması halinde Play-Off yolundaki önemli engellerinden birini daha aşmış olacak. 17 puanla sekizinci sırada yer alan Ankara temsilcisinin ise ligde hiçbir iddiası bulunmuyor. Devane Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.00’de başlarken, mücadeleyi Çorum bölgesi hakemlerinden İsmail Sırma yönetecek.

Editör: RIFAT KARA