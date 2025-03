Çorum FK oyuncuları, teknik ekip ve yönetim, Down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Çorum FK, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 3. kademe öğrencilerle bir araya geldi. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, futbolcular, teknik ekip ve takım yönetimi, Down sendromlu ve otizimli çocuklarla keyifli vakit geçirdi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nü çerçevesinde etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Editör: İHA AJANS