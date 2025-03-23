Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından Pendikspor’la İstanbul’da oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 31.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Milli ara öncesinde, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı nezaretinde çıktığı maçlarda deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1, evinde ise Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek ikide iki yapan Ahlatcı Çorum FK, izin dönüşü Pendikspor maçının hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı nezaretinde yapılan antrenmanlarda futbolcuların morallerinin gayet yüksek olduğu görülüyor.

Pendikspor’u da yenerek play-off şansını güçlü şekilde sürdürmek ve aynı zamanda taraftarlarına bayram hediyesi vermek isteyen kırmızı-siyahlı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.