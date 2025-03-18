Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 18.hafta erteleme maçında Çorum FK ile Aksarayspor Çorum’da karşı karşıya geldi. Play-Off mücadelesi veren iki takımın maçı Çorum Devane Sahası’nda oynandı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Çorum FK henüz 3.dakikada Abdullah ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakibine oranla daha etkili bir futbol ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar 36.dakikada Abdullah ile farkı 2’e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona edi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum FK’lı gençler rakibin cılız ataklarına orta sahada durdurarak gol izni vermedi. Maçın son bölümüne 2-0 önde giren Ahlatcı Çorum FK 79.dakikada İsmet ile bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-0 Kırmızı-Siyahlıların üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 33 yaparak Play-Off yolunda önemli bir avantaj sağlarken, konuk Aksarayspor ise 30 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Muhammed Yıldırım, Efe Ataç.

AHLATCI ÇORUM FK U19: M.Emin, Yusuf, İsmet, Usaini (Faruk), Burak, Ömer Faruk (R.Mert), Kayra (Arda), Y.Emre (A.Enes), Laye, Abdullah, Emin (Polat).

AKSARAYSPOR U19: Ali Arslan, Resul, M.Mert (Talha), Tolga, M.Semih (Efe), Şambaz (Çağan), Enes, Serkan, Servet (Arda), Efe Serdar, M.Akif (Yusuf).

GOLLER: Dk.3 ve 36 Abdullah, Dk.79 İsmet.