Arnavutluk’un başkenti Tiran’da geçtiğimiz hafta düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında, serbest stil 57 kiloda üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandıran Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser için Çorum’a dönüşünde karşılama töreni düzenlendi.

Çorum Belediyesi tarafından, belediye binası önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyesi İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor Kargı İlçe Müdürü Hüseyin Karakuş, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, antrenörler Levent Kaleli ve Sinan Mumcu da katıldı.

Çorum Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde karşılandı.

Elde ettiği başarıdan dolayı Bekir Keser ve antrenörlerini tebrik edip başarılarının devamını dileyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kazanılan başarının yiğidin harman olduğu Çorum için önemine vurgu yaparken, Çorum’dan daha nice şampiyonlar çıkacağına inandığına vurgu yaptı.

Tören, Belediye Başkanı Aşgın’ın makamındaki sohbetle sona erdi.