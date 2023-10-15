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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi 2.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U19 ile 68 Aksaray Belediyespor U19 takımları Çorum’da karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk 10 dakikasında etkili olan taraf ev sahibi Çorum FK oldu. 19.dakikada Enes’in golüyle 1-0 öne geçen Kırmızı-Siyahlı gençler 4 dakika sonra kalesindeki gole engel olamayınca skor 1-1’e geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk 68 Aksaray Belediyespor daha kontrollü bir oyun ortaya koyarken, 52.dakikada Çorum FK’da kaleci Baha’nın dengesiz topa çıkışı sonrası rakibini düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Aksaray temsilcisinden Şambaz takımını 2-1 öne geçirdi. Çorum FK bu gole 65.dakikada yine penaltıdan M.Taha ile cevap verdi. Kalan 30 dakikalık bölümde iki takımda gol yollarında üretken olamayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından ligdeki ikinci beraberliğini alan Çorum FK puanını 2’e yükseltirken, Aksaray temsilcisi ise ilk puanını aldı.

U17’LER HÜKMEN GALİP

U17 Bölgesel Gelişim Ligi 2.hafta maçında sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK U17 takımı rakibinin maça çıkmaması üzerine 2.haftayı 3-0 hükmen galip kapattı. Kırmızı-Siyahlılar bu 3 puanın ardından puanını 4’e yükseltti.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Çiğdem Varan, Umutcan Koca.

AHLATCI ÇORUM FK U19: Baha, Ahmet Ensar, Yiğit, Enes, Mahmut, İsmailcan, Abdullah, M.Taha, Arda, Emirhan, Adal.

YEDEKLER: Çınar, İlhami, Yunus, Mert, Alperen, Yusuf, Şemsettin, Sefa, Berşan, Emre.

68 AKSARAY BELEDİYESPOR U19: Bahtiyar, Resul, Sinan, Batuhan, Süleyman, Emirhan, M.Emin, Serkan, Furkan, Şambaz, Eyüp.

YEDEKLER: Muhittin, Abdullah, Ahmet Efe, M.Burak, Haktan, M.Akif, Eray, Mehmet, Yasin, Muhammet.

GOLLER: Dk.19 Enes, Dk.65 (penaltıdan) M.Taha (Çorum), Dk.23 Batuhan, Dk.52 (penaltıdan) Şambaz (68 Aksaray).

Ahlatcı Çorum FK: 2

68 Aksaray Belediye: 2