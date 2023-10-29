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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 4.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U19 takımı sahasında Uşakspor’u ağırladı. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında net pozisyonları cömertçe harcayan Kırmızı-Siyahlı gençler soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan konuk Uşakspor bu kez net fırsatları kaçıran taraf oldu. Mücadelenin son dakikasına 0-0 eşitlikle girilirken, dakikalar 90+2’i gösterdiğinde ani gelişen Çorum FK atağında araya iyi kaçan Arda Kılıç sol ayağı ile muhteşem bir vuruş çıkararak topu filelere gönderdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Kırmızı-Siyahlılar puanını 6’a yükseltirken, konuk Uşakspor ise 6 puanda kaldı.

U17’LER LİDER GİTTİ

LİDER DÖNDÜ

Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U17 takımı ise 4.hafta maçında Karaman’da Karaman FK’nın konuğu oldu. Karaman Organize Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum FK U17 takımı maçı Polat (2) ve Mert’in golleri ile 1 kazanarak puanını 10’a yükseltti ve lider gittiği Karaman’dan lider dönmeyi başardı.