Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 28.hafta maçında Boluspor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 442’nci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 441 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 191 galibiyet, 120 beraberlik, 130 yenilgi alırken, 693 puan topladı. Rakip fileleri 630 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK kalesinde 461 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, 441 maçın 220’sini sahasında oynadı. Bu karşılaşmalarda 114 galibiyet, 60 beraberlik, 46 yenilgi alarak 402 puan toplayan Çorum temsilcisi attığı 363 gole karşılık 207 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda çıktığı 221 karşılaşmada ise hanesine 291 puan yazdırırken, 77 galibiyet, 60 beraberlik, 84 yenilgi aldı. Bu maçlarda 267 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 254 gole engel olamadılar.