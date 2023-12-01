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2023-2024 Futbol Sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu’nun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre incelemesiyle birlikte tamamlandı.

ÇORUM FK ULUSAL LİSANS ALMIŞTI

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın sezon öncesinde “Ulusal lisans” aldığı değerlendirmenin son toplantısında, verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlamayan Trendyol Süper Lig’den Mondihome Kayserispor, Trendyol 1. Lig’den Altay, Bitexen Giresunspor ve Erzurumspor FK, TFF 2. Lig’den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

SON TOPLANTIDA ULUSAL LİSANS ALAN KULÜPLER

Kurul, sezonun son toplantısında yaptığı incelemeler neticesinde, Trendyol Süper Lig’den; Bıtexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig’den; Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor A.Ş., TeksütBandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş. ve Ümraniyespor, TFF 2. Lig’den; Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Vanspor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, GMG Kastamonuspor, HES İlaç Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Isparta 32 Spor, Karacabey Belediyespor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine ise “Ulusal Lisans” verdi.

Böylelikle, 2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12’si UEFA, 46’sı Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 6’sı UEFA Lisansı aldı.