Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Türkiye 1.Ligi’nde ikinci yarının ilk 3 hafta maç programını açıklandı.
TUZLA MAÇI 14 OCAK’TA
TFF’den yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı, 12 Ocak Cuma günü Sakaryaspor’la Göztepe arasında oynanacak 18.haftanın açılış maçıyla başlayacak. Ahlatcı Çorum FK, İstanbul temsilcisi Tuzlaspor’la, 14 Ocak Pazar günü karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.
19.HAFTANIN AÇILIŞINI
ÇORUM FK YAPACAK
Ligin 19.hafta maçları 19-22 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, haftanın açılış maçında, Giresunspor’la deplasmanda karşılaşacak. 19 Ocak Cuma günü, Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.
GÖZTEPE MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ
Ligin 20.hafta maçları 26-29 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk edecek olup, 27 Ocak Cumartesi günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.