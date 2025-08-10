2025-2026 Sezonu Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk haftasında, bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 453’üncü kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonuna giren Arca Çorum FK, geride kalan 13 sezonda 452 puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen olmak üzere 195 galibiyet, 123 beraberlik, 134 yenilgi aldı ve 708 puan topladı. Rakip fileleri 646 kez havalandıran Arca Çorum FK, kalesinde ise 480 gol gördü.

ÇORUM’DA 225 MAÇ

Arca Çorum FK, 452 maçın 225’ini sahasında oynadı. Bu maçlarda 117 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 61 maçta sahadan beraberlikle, 47 maçta ise yenilgi ile ayrıldı. Hanesine 412 puan yazdıran Çorum temsilcisi, attığı 374 gole karşılık 217 gol yedi.

Deplasmanda ise 227 maça çıkan Arca Çorum FK, 78 galibiyet, 62 beraberlik, 87 mağlubiyet alıp 296 puan topladı. Rakip fileleri 272 kez sarsan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 263 gole engel olamadılar.

1.LİG KARNESİ

Arca Çorum FK, geride kalan 13 sezonun son 2’sini 1.Lig’de geçirdi. 1.Lig’de 72 maça çıkan Arca Çorum FK, 30 galibiyet, 20 beraberlik, 22 yenilgi aldı. Bu maçlarda 104 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde 81 gol gördü.