Bu akşam Çorum'da sezonun ilk maçına çıkacak olan Amed Sportif Faaliyetler, transfer bombasını patlattı. Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray’ın ensi gol krallarından Mbaye Diagne (Cagne) ile anlaştı. Ancak golcü futbolcu henüz sözleşme imzalamadığı için Arca Çorum FK maçının kadrosunda yer alamadı.

Türkiye’de Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen 33 yaşındaki Senegalli golcü, en son Suudi Arabistan’ın Neom SC’de oynadı. Amed yönetimi, bir ara ismi Arca Çorum FK ile de anılan Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, Salı günü Diyarbakır’da düzenlenecek törenle resmî sözleşmeye imza atacaktır” ifadeleri kullanıldı.