Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde Ankaragücü’nden kadrosuna kattığı Hasan Ege Akdoğan, U17 Milli Takımı’nın Azerbaycan’la oynadığı hazırlık maçındaki güzel futbolunu golle süsledi.

U17 Futbol Milli Takımımız, Kasım ayında Sırbistan’da oynayacağı 2024/25 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur maçları hazırlıkları çerçevesinde Azerbaycan’la oynayacağı iki hazırlık maçından birini yaptı ve farklı bir skorla kazandı.

5 Eylül’den beri Kocaeli-Kartepe’de kampta bulunan ay-yıldızlılar, Azerbaycan’la ilk maçı oynadı. Darıca İlçe Stadı’nda oynanan maçta teknik direktör Orhan Şam, Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan’a ilk 11’de görev verdi.

Millilerimiz, baştan sona üstün oynadığı maçı 4-0 kazanırken, Hasan Ege Akdoğan 45.dakikada farkı üçe çıkartan golü kaydetti. Türkiye’nin diğer gollerini 10.dakikada Galatasaraylı Hasan Turan, 44.dakikada Fenerbahçeli Yunus Arzak ve 88.dakikada Sivassporlu Mümin Barış Nazlı attı.