Edinilen bilgilere göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, telefonla aradığı Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’dan, karne jesti olması için Ümraniyespor maçının öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olması yönünde talepte bulundu. Çağlar, Çorum’da bir spor kültürü oluşmasına katkının yanı sıra öğrencileri teşvik amacıyla, dönem sonunda okullarında ilk 5 sırayı alarak derece yapan lise öğrencilerine imzalı Çorum FK forması hediye edilmesi yönünde de talepte bulundu. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, iki talebe de olumlu cevap verirken, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Yalçın’a teşekkür etti. Çağlar, Ümraniyespor maçını ücretsiz izlemek isteyen öğrencilerin passolig kartı almalarının zorunlu olduğuna vurgu yaparken, sadece bilet yüklemesinin kulüp tarafından yapılacağını söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ