2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü, 31.hafta maçında konuk ettiği Tarsus İdmanyurdu’nu 9-0 yenerek liderliğini sürdürürken, aynı zamanda iki rekoru birden kırdı.

EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ

Tarsus İdmanyurdu galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini 13 maça çıkartan Çorum FK, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu. Önceki rekor, 2017-2018 Sezonunda, teknik direktör Yusuf Tokuş dönemine aitti. Kırmızı-siyahlı ekip, ligin ilk 12 maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik alırken, bu seri kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisi olarak kayıtlara geçmişti.

30.haftadaki Ankaraspor galibiyetiyle 12 maçlık yenilmezlik serisini egale eden Çorum FK, Pazar günü konuk ettiği Tarsus İdmanyurdu’na karşı aynı zamanda rekor için de çıktı. Mersin temsilcisini 9-0 gibi farklı bir skorla yenen Çorum FK, yenilmezlik serisini 13 maça çıkartarak, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunun yeni sahibi oldu.

En son 7 Aralık 2022’de, Düzcespor’la deplasmanda oynadığı 16.hafta maçında 3-1 yenilen Çorum FK, sonrasında çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU

9-0’lık Tarsus İdmanyurdu galibiyeti aynı zamanda Çorum FK’nın profesyonel liglerdeki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, daha önce en farklı galibiyetini 2020-2021 Sezonunun 9.haftasında, İstanbul deplasmanında, Sancaktepe Belediyespor’a karşı 6-0’lık skorla almıştı.

Çorum FK, kulüp tarihindeki en farklı yenilgisinde ise 2017-2018 Sezonunda, Türkiye Kupası 4.tur maçında konuk ettiği Süper Lig devi Trabzonspor’a 6-0 kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım ligde ise en farklı yenilgilerini Tuzlaspor’a karşı 5-1 ve 4-0, Sandıklıspor, Adliyespor ve Altay’a karşı 4-0’lıks korlarla aldı.

(Hüseyin AŞKIN)