Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2023-2024 Sezonu geride kalırken, play-off yarı finalinde Bodrum FK’ya her iki maçta da hakemlerin yanlış kararlarıyla elenerek Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK, gönüllerin şampiyonu oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’den Süper Lig’e çıkan üç takımı da yenen tek takım olarak sezonun en dikkat çekici istatistiğine imza attı.

EYÜPSPOR’A KARŞI 1 YENİLGİ 1 GALİBİYET

Eyüpspor, 75 puanla şampiyon olarak Süper Lig’e yükselirken, sezonu 7 mağlubiyetle kapattı. İstanbul ekibi, bu yenilgilerden birini Çorum FK’ya karşı aldı. Çorum FK, 26.haftada, İstanbul’da oynanan maçta Eyüpspor’u 49.dakikada Geraldo’nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’e direkt çıkan Göztepe’ye iki maçta da yenilen Eyüpspor, diğer yenilgilerini ise Sakaryaspor, Bandırmaspor, Kocaelispor ve Adanaspor’a karşı aldı. Çorum FK, Eyüpspor’la 9.haftada Çorum’da oynanan maçı ise 3-2 kaybetti.

GÖZTEPE’DEN 4 PUAN ALDI

Eyüpspor’un ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım olan Göztepe ise sezonu 6 yenilgi ile tamamladı. Ligin en az mağlubiyet alan takımı olarak sezonu tamamlayan Göztepe, yengilerini Sakaryaspor, Çorum FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Bodrum FK ve Kocaelispor’a karşı aldı.

Çorum FK, 3.hafta maçında konuk olduğu Göztepe’yi 1.dakikada Geraldo ve 16.dakikada Atakan Akkaynak’ın golleriyle 2-1 yenerken, 20.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti. Bu maçta, Göztepe 47.dakikada Ramon Pascal’ın golüyle 1-0 öne geçerken, Çorum FK’nın golü 53.dakikada Geraldo’dan geldi.

BODRUM’LA 4 MAÇ YAPTI

Süper Lig’e play-off’tan çıkan Bodrum FK ise normal sezonu 7 yenilgi ile tamamladı. Muğla temsilcisi, bu yenilgileri Gençlerbirliği, Eyüpspor, Boluspor, Adanaspor, Erzurumspor, Çorum FK ve Eyüpspor’a karşı aldı.

Çorum FK, Bodrum FK’ya 7.haftada deplasmanda 34.dakikada Üzeyir Ergün (penaltıdan) ve 40.dakikada Celal Dumanlı’nın golleriyle 2-1 yenilirken, tek golünü 68.dakikada penaltıdan Ozan Sol’la buldu.

İki takım arasında, 24.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Çorum FK 2-1 kazandı. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 11.dakikada penaltıdan Thomas Verheydt ve 81.dakikada yine penaltıdan Michal Jan Nalepa atarken, Muğla temsilcisinin golü 40.dakikada Musah Mohammed’den geldi.

Çorum FK ile Bodrum FK play-off yarı finalinde de rakip oldu. Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Bodrum’un golünü 47.dakikada Samet Yalçın, Çorum FK’nın golünü ise 58.dakikada Atakan Akkaynak attı.

Bodrum’da oynanan rövanşta ise normal süre ve uzatmalar 0-0 biterken, penaltıları 5-4’lük skorla Bodrum FK kazandı.