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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü Sakaryaspor’la sahasında oynayacağı 6.hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takımda morallerin bir hayli yüksek olduğu görüldü.

Bu sezon 3 galibiyetini de deplasmanda alan ve en son geçtiğimiz hafta, Ümraniyespor’u 3-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, yarınki Sakaryaspor maçında ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Tahsin Tam tüm planları galibiyet üzerine yapıyor. Kırmızı-siyahlı takım, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı belirtilirken, ısınma ile başlayan çalışmanın 5’e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği, taktik içerikli oyunla sona erdiği kaydedildi.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.